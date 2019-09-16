Home
Flagrante em Vitória: criança entrega arma a homem em praça de Itararé

O flagra foi feito por uma equipe da TV Gazeta. No vídeo, criança retira uma arma da blusa, entrega para um homem, que sai andando pela praça