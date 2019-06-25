Home
Flagrada com arma, dupla é presa por roubo de motocicleta em Muqui

Segundo a Polícia, é possível que Thiago da Silva Rodrigues, de 20 anos, e Gustavo Batista Esteves, de 18 anos, tenham praticado outros assaltos na região