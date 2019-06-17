Home
>
Polícia
>
Fisioterapeuta morta em Ibatiba foi vítima de assalto, diz polícia

Fisioterapeuta morta em Ibatiba foi vítima de assalto, diz polícia

Segundo o delegado no comando das investigações, Jéssica de Assis Marques, de 23 anos, teria continuado pilotando a moto, mesmo baleada; dois suspeitos do crime foram identificados