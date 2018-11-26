Final de semana violento com seis assassinatos no Norte do ES

Elisângela era professora da rede municipal de ensino em Linhares e foi morta enquanto tentava ajudar um amigo a largar as drogas Crédito: Reprodução / Arquivo Pessoal

Uma onda de violência tomou conta de Linhares e Sooretama, região Norte do Estado, neste final de semana. No sábado (24) e no domingo (25), seis pessoas foram assassinadas e um homem sofreu uma tentativa de homicídio. Nas redes sociais, moradores dos dois municípios se mostraram assustados com os crimes e pediram mais segurança. As cidades são atendidas pelo 12º Batalhão da Polícia Militar.

No sábado, em Linhares, um homem e uma professora foram mortos durante a madrugada no bairro Santa Cruz. Na parte da manhã, o corpo de uma mulher de 43 anos foi encontrado pela mãe, na quitinete onde a vítima morava no Centro. Em Povoação, um homem foi assassinado a tiros à noite. Já em Sooretama, o cadáver de um homem foi encontrado em uma plantação de eucalipto no bairro Salvador.

No domingo aconteceu mais um assassinato e uma tentativa de homicídio. Em Sooretama, também no bairro Salvador, um jovem foi alvejado por um tiro na cabeça, foi socorrido com vida, mas morreu no hospital. Em Linhares, um homem foi ferido com um facão na cabeça e está internado em estado grave.

PROFESSORA

Os dois primeiros homicídios foram registrados na madrugada de sábado, no bairro Santa Cruz. A professora Elisângela Santiago Fernandes foi encontrada morta a tiros no sofá da casa de um homem, identificado como Toninho. Ele também foi assassinado e estava caído no chão.

De acordo com amigos de Elisângela, ela era amiga de Toninho e ele seria usuário de drogas. O homem estava ameaçado de morte e a professora queria que ele deixasse a vida criminosa. A professora esteve na casa do amigo na noite de sexta-feira (23) e, quando os criminosos chegaram, ela também foi morta.

MÃE ENCONTRA FILHA MORTA

Uma mãe encontrou a filha ensanguentada na manhã de sábado (24), na quitinete onde a vítima morava, no Centro de Linhares. O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas Mariângela Riad Ferzali, de 43 anos, já estava morta. Segundo a perícia, ela foi assassinada com dois cortes no pescoço, precisamente na jugular, por um objeto cortante, provavelmente uma faca.

CORPO EM PLANTAÇÃO DE EUCALIPTO

O corpo de um homem identificado como Erenildo foi encontrado coberto por folhas e cascas de árvore em uma plantação de eucalipto na zona rural do bairro Salvador, em Sooretama. A Polícia Militar afirmou que um homem olhava caixas de abelha quando viu marcas de sangue na estrada e avistou o cadáver escondido na mata.

A perícia indicou que havia ferimentos no ombro esquerdo e na parte de trás da cabeça da vítima, aparentemente feitos por arma de fogo. Uma cápsula calibre 12 foi encontrada no local.

POVOAÇÃO

Na noite de sábado, Antônio Maria da Conceição foi morto a tiros na localidade de Povoação, em Linhares. De acordo com a Polícia Militar, a vítima assistia televisão na sala da casa onde morava, de porta aberta, quando um suspeito entrou e atirou. Antônio já havia sofrido uma tentativa de homicídio há cerca de dois meses.

MORTO NA FRENTE DE CASA

O jovem Edson Nogueira Novais, de 21 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça em frente à casa onde morava, no bairro Salvador, em Sooretama. O crime aconteceu na tarde de domingo. Quando a Polícia Militar chegou ao local, a mãe da vítima estava sentada no chão, com o filho em seu colo, bastante ensanguentado. Ele foi socorrido e levado ao Pronto Atendimento de Sooretama, mas não resistiu e morreu pouco depois de receber atendimento.

O médico avisou aos militares que Edson foi atingido na testa pelo disparo de arma de fogo. Testemunhas disseram que o jovem estava na porta da casa dele quando um suspeito se aproximou de bicicleta e atirou contra a vítima. Foram realizadas buscas no local, mas o acusado não foi encontrado.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Um homem, que não teve a idade informada, foi ferido com um facão na cabeça em Rio do Norte, zona rural de Linhares, na noite deste domingo. Segundo a PM, a vítima ficou bastante ferida e foi encontrada caída no chão. Apesar disso, o homem apresentava sinais de consciência e conseguiu dizer seu nome e a forma que foi ferido, mas não soube contar quem tinha sido o autor da agressão.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Geral de Linhares (HGL), onde recebeu os cuidados médicos. No entanto, devido à gravidade do caso, o homem foi transferido para o Hospital Rio Doce para passar por uma cirurgia. A assessoria do hospital informou que ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e seu estado de saúde é grave.

POLÍCIA CIVIL

Procurada, a Polícia Civil informou que até o momento nenhum suspeito foi detido e que os casos seguem sob investigação. "Outras informações não serão passadas no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações. Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque - Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos. No site, é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas", diz a nota da PC.

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