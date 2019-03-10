Home
>
Polícia
>
Filho mais novo de Jane Cherubim ainda não sabe de espancamento da mãe

Filho mais novo de Jane Cherubim ainda não sabe de espancamento da mãe

Jane foi espancada pelo ex-namorado, Jonas Amaral, e largada em uma estrada; apesar de falar com o filho ao telefone, a família optou por não contar nada à criança