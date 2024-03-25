Filho é preso após tentar matar pai em briga por terra em Rio Bananal

Um homem foi preso após tentar matar o pai com golpes de enxada em Córrego São Bento, na zona rural de Rio Bananal, Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a tentativa de homicídio ocorreu na manhã de domingo (24) e o motivo, segundo relatos aos militares, seria um desentendimento relacionado a posse de terra. Na confusão, a mãe do suspeito ficou ferida ao interferir na briga e também precisou ser encaminhada a um hospital.

Conforme consta no boletim da PM, o pai havia dado uma parte da propriedade para seu filho fazer plantio de café. No entanto, como o terreno não foi usado, o pai utilizou a terra para outra demanda.

Por volta das 10h de domingo (24), o filho tomou conhecimento dos fatos e disse que mataria seu pai. Ele então pegou uma enxada e foi em direção ao homem, momento em que a mãe tentou impedir a agressão ao marido e foi atingida pelo objeto no antebraço esquerda, na altura do pulso, sofrendo uma lesão.

Aos policiais militares, o filho do suspeito contou que precisou pegar um pedaço de madeira para impedir que seu pai matasse seu avô. Após isso, ele ainda foi perseguido por seu pai com a enxada em mãos. Os familiares ainda disseram aos agentes que não foi a primeira vez que o filho expressou vontade de matar os pais.

O homem foi conduzido a 16ª Regional de Linhares para ser apresentado a autoridade competente. A mãe do suspeito, por sua vez, foi levada ao hospital local por familiares e em seguida as vítimas se deslocaram à delegacia para as devidas representações.