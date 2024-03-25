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Mãe ficou ferida

Filho é preso após tentar matar pai em briga por terra em Rio Bananal

Pai havia dado uma parte da propriedade para seu filho fazer plantio de café. No entanto, como o terreno não foi usado, o pai utilizou a terra para outra demanda

Publicado em 25 de Março de 2024 às 08:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2024 às 08:27
Um homem foi preso após tentar matar o pai com golpes de enxada em Córrego São Bento, na zona rural de Rio Bananal, Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a tentativa de homicídio ocorreu na manhã de domingo (24) e o motivo, segundo relatos aos militares, seria um desentendimento relacionado a posse de terra. Na confusão, a mãe do suspeito ficou ferida ao interferir na briga e também precisou ser encaminhada a um hospital. 
Conforme consta no boletim da PM, o pai havia dado uma parte da propriedade para seu filho fazer plantio de café. No entanto, como o terreno não foi usado, o pai utilizou a terra para outra demanda.
Por volta das 10h de domingo (24), o filho tomou conhecimento dos fatos e disse que mataria seu pai. Ele então pegou uma enxada e foi em direção ao homem, momento em que a mãe tentou impedir a agressão ao marido e foi atingida pelo objeto no antebraço esquerda, na altura do pulso, sofrendo uma lesão. 
Aos policiais militares, o filho do suspeito contou que precisou pegar um pedaço de madeira para impedir que seu pai matasse seu avô. Após isso, ele ainda foi perseguido por seu pai com a enxada em mãos. Os familiares ainda disseram aos agentes que não foi a primeira vez que o filho expressou vontade de matar os pais.
O homem foi conduzido a 16ª Regional de Linhares para ser apresentado a autoridade competente. A mãe do suspeito, por sua vez, foi levada ao hospital local por familiares e em seguida as vítimas se deslocaram à delegacia para as devidas representações.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que a vítima não representou contra o suspeito, que foi ouvido na delegacia e liberado. Segundo a corporação, a vítima poderá representar dentro do prazo prescricional de seis meses.

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