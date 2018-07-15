Filha de casal capixaba morto em acidente está entubada e sedada no CTI

Helora Maria Soares Brandão, de 4 anos, perdeu os pais Henrique Brandão e Mery Ângela Brandão em acidente de carro no Mato Grosso do Sul Crédito: Reprodução/Facebook

A filha do casal capixaba Henrique Brandão e Mery Ângela Brandão , que morreu na última sexta-feira (13) em acidente de carro no Mato Grosso do Sul, segue em estado grave e sem previsão de alta.

Helora Maria Brandão, que tem 4 anos, sobreviveu à colisão mas teve diversas fraturas nas pernas e no braço esquerdo, além de contusão pulmonar.

De acordo com o Hospital Santa Casa de Campo Grande neste domingo (15), a criança está internada no CTI pediátrico, entubada, sedada e em uso de antibióticos. Ela se recupera das cirurgias nos dois fêmures realizadas na manhã deste sábado (14).

Segundo informações da família, a equipe médica que acompanha a menina não recomenda a transferência dela para um hospital do Espírito Santo. A tia da menina, irmã da mãe, está em Campo Grande para acompanhá-la.

O ACIDENTE

O acidente aconteceu nesta sexta-feira (13), na BR 060, em Sidrolândia, em Mato Grosso do Sul. O carro, dirigido pelo superintendente do Banestes, Henrique Manoel Gomes Brandão, de 40 anos, colidiu com um veículo dirigido por uma médica, de 33 anos. A esposa de Henrique, a professora Mery Ângela Brandão, de 43 anos, também morreu na hora com o impacto da batida.

A família havia chegado em Campo Grande na manhã desta sexta-feira (13). Eles estavam de férias e alugaram um carro no local para ir a Bonito-MS. A condutora do outro carro, sofreu ferimentos leves e, após ser hospitalizada na sexta-feira, recebeu alta.