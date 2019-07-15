Feto é encontrado por crianças em terreno baldio em Vila Velha

Publicado em 15 de julho de 2019 às 22:01
- Atualizado há 6 anos
Um feto foi encontrado em um terreno baldio, às margens de uma praia localizada na Barra do Jucu, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (15).
De acordo com a Polícia Civil, o feto já estava todo formado e foi localizado na Rua Anderssen Fidalgo Pereira, dentro de uma sacola de supermercado. A polícia destacou ainda que foram crianças que encontraram o feto e chamaram moradores.
A Polícia Civil acredita que o feto tenha sido abandonado na noite de domingo (14) ou na manhã desta segunda-feira (15). O material foi recolhido foi levado ao Departamento Médico Legal (DML).
A mãe ainda não foi localizada pela polícia.
