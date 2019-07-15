Home
>
Polícia
>
Feto é encontrado por crianças em terreno baldio em Vila Velha

Feto é encontrado por crianças em terreno baldio em Vila Velha

Segundo a Polícia Civil, o feto foi encontrado por crianças, na Barra do Jucu. A mãe ainda não foi localizada

Publicado em 15 de julho de 2019 às 22:01

 - Atualizado há 6 anos

Feto foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um feto foi encontrado em um terreno baldio, às margens de uma praia localizada na Barra do Jucu, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (15).

Recomendado para você

Quadrilha usava perfis falsos para marcar encontros e depois chantagear homens casados; mulher que era líder do esquema e o marido foram presos em Colatina, no Noroeste do Estado

Extorsão sexual: Operação Luxúria mira grupo que ameaçava vítimas no ES

Condutor disse ter aceitado corrida de R$ 90 do Rio de Janeiro para Vitória e estava levando uma passageira, que a PRF constatou ser foragida da Justiça; os dois foram detidos

Motorista de app é flagrado transportando carga de lança-perfume em Guarapari

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

De acordo com a Polícia Civil, o feto já estava todo formado e foi localizado na Rua Anderssen Fidalgo Pereira, dentro de uma sacola de supermercado. A polícia destacou ainda que foram crianças que encontraram o feto e chamaram moradores.

> Mulher é agredida pelo marido após postar foto sozinha em rede social

A Polícia Civil acredita que o feto tenha sido abandonado na noite de domingo (14) ou na manhã desta segunda-feira (15). O material foi recolhido foi levado ao Departamento Médico Legal (DML).

A mãe ainda não foi localizada pela polícia. 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

barra do jucu

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais