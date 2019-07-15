Barra do Jucu

Feto é encontrado por crianças em terreno baldio em Vila Velha

Segundo a Polícia Civil, o feto foi encontrado por crianças, na Barra do Jucu. A mãe ainda não foi localizada

Publicado em 15 de julho de 2019 às 22:01 - Atualizado há 6 anos

Feto foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um feto foi encontrado em um terreno baldio, às margens de uma praia localizada na Barra do Jucu, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (15).

De acordo com a Polícia Civil, o feto já estava todo formado e foi localizado na Rua Anderssen Fidalgo Pereira, dentro de uma sacola de supermercado. A polícia destacou ainda que foram crianças que encontraram o feto e chamaram moradores.

A Polícia Civil acredita que o feto tenha sido abandonado na noite de domingo (14) ou na manhã desta segunda-feira (15). O material foi recolhido foi levado ao Departamento Médico Legal (DML).

A mãe ainda não foi localizada pela polícia.

