Home
>
Polícia
>
Festa em rua com indivíduos armados é interrompida pela PM em Cariacica

Festa em rua com indivíduos armados é interrompida pela PM em Cariacica

Jovem de 25 anos foi preso com pistola durante evento clandestino que reunia cerca de 50 pessoas; parte dos convidados fugiu ao perceber a chegada da PM

Imagem de perfil de Felipe Sena

Felipe Sena

Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 10:28

Uma festa clandestina com dezenas de participantes, inclusive pessoas armadas, foi interrompida pela Polícia Militar na noite de domingo (26), em Cariacica. A ação ocorreu por volta das 21h, em uma região conhecida como “Buraco do Sapo”, no bairro Santa Cecília. Um jovem de 25 anos, identificado como Vitor Emanuel Oliveira de Paula, foi preso com uma pistola.

Recomendado para você

Testemunhas relataram que a vítima, de 17 anos, correu para dentro de um bar na tentativa de escapar dos três suspeitos, mas acabou baleada; os criminosos fugiram em um carro

Adolescente é perseguido por encapuzados e morto a tiros em Aracruz

Jefferson Candido da Silva, de 34 anos, e Guilherme dos Santos Pereira, de 22, estavam no evento após uma cavalgada quando foram atingidos

Primos são assassinados durante festa em rancho de Cariacica

Corpo de Rafael Almeida Penha, de 41 anos, foi encontrado próximo à residência arrombada; polícia investiga o caso e ainda não há suspeitos detidos

Homem é assassinado com tiros no rosto em Itapemirim

A Polícia Militar (PM) recebeu denúncias de que traficantes estariam participando de um evento ilegal, exibindo armas de fogo e vendendo drogas. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a via estava interditada para a festa, da qual participavam cerca de 50 pessoas. Quando perceberam a presença dos militares, vários indivíduos fugiram por becos e escadarias, e alguns deles estariam armados.

4ª Delegacia Regional de Cariacica, em Cariacica
4ª Delegacia Regional de Cariacica, onde caso foi registrado Crédito: Ricardo Medeiros

Para conter a confusão, os militares utilizaram armas e materiais de menor potencial ofensivo, como espingarda calibre 12 com munição não letal e spray de pimenta. Durante a abordagem, Vitor Emanuel foi detido com uma pistola calibre 9 mm carregada com 17 munições e levado para a Delegacia Regional de Cariacica.

Segundo a Polícia Civil, o jovem foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma e munições de uso restrito e encaminhado para o Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais