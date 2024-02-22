"Fernandinho Beira-Mar Capixaba" preso em São Mateus possui longa ficha criminal

Fernandinho Beira-Mar capixaba foi preso na manhã desta quinta (22) em São Mateus Crédito: Divulgação/PCES

Segundo o secretário da Sesp, Eugênio Ricas, a prisão ocorreu durante uma das fases da Operação Assassinos, que visa prender criminosos de alta periculosidade. Dentre os crimes praticados por Fernandinho, ele é reconhecido por tentar matar policiais militares em São Mateus e também participar da explosão de um carro-forte em Sooretama.

“(Fernandinho) É um indivíduo de alta periculosidade, que praticou inúmeros crimes, crimes violentos. Ele tentou matar dois policiais militares. É um bandido que trazia muitos problemas, violência para a sociedade”, comentou Ricas.

Ficha extensa

A ficha criminal do criminoso é extensa e começa em 2002. Ele tem envolvimento com diversos delitos, como furto qualificado, roubo qualificado, tráfico de drogas, organização criminosa, porte de arma de uso restrito, invasão de terra e roubo de madeira. “Ele começa com furto, roubo e tráfico, até chegar nos crimes mais complexos. Foi subindo na hierarquia do crime”, explicou o superintendente de Polícia Regional Norte (SPRN), Fabrício Dutra.

São Mateus, Jaguaré e O superintendente explicou que o criminoso atuava em municípios mais próximos da divisa com a Bahia, em Conceição da Barra Sooretama . Conforme as investigações, Fernandinho passava boa parte do tempo na zona rural das cidades e recentemente se envolveu em ocorrências de invasão de terra, se passando como um falso quilombola. “Agora ele estava se passando como um falso quilombola e invadindo terras e roubando madeiras, mas não deixando o tráfico de lado”, disse.

Dutra afirmou que a equipe de inteligência da Polícia Civil no Norte do Estado, há cerca de seis meses, obteve informações sobre onde ele poderia estar. “Ele tinha três locais onde permanecia. As equipes de inteligência conseguiram identificar onde ele estava, que era a casa do pai dele. As equipes policiais integradas chegaram de forma muito rápida e ele não teve reação”, relatou Dutra.

Tentativa de homicídio contra agentes

O caso aconteceu em 2020, próximo do pedágio de São Mateus, no sentido a Jaguaré, quando policiais foram acionados para atender uma ocorrência de confronto entre organizações rivais na disputa pelo controle do tráfico de drogas.

“A PM ia atender uma ocorrência de confronto do tráfico de drogas e esse indivíduo apresentou uma resistência muito forte, atirou diversas vezes contra os policiais. Ele era de uma das quadrilhas. Nossos policiais quase vieram a óbito”, relembra o superintendente.

Explosão de carro-forte

O caso aconteceu em Sooretama. As investigações indicaram que Fernandinho atuou na tentativa de assalto na parte logística. “Ele participou do ataque ao carro-forte, segundo os colegas que apuraram na época, que foi na parte logística na integração fora do estado”, disse Dutra.

Investigações continuam

A Polícia Civil agora vai procurar por indivíduos que apoiam Fernandinho, que também possui contatos com organizações de fora do Espírito Santo. “Devido ao vasto histórico criminal, ele tem muitas conexões para fora do estado. É nosso dever agora alcançar essas pessoas que o apoiam dentro e fora do Estado. Nossa missão é prender esses elementos”, explicou o subsecretário.