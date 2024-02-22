Temporal provoca desabamento de casa e queda de muro em Colatina

A chuva causou mais transtornos em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (21). Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), a cidade teve o registro de 59 mm de acumulado nas últimas 24 horas, o que causou ocorrências. Entre as principais, estão o desabamento de uma casa, a queda de um muro de contenção, além de deslizamento de terra e um trecho de uma rua que cedeu, segundo a Defesa Civil municipal.

De acordo com o órgão, uma casa irregular, situada na rua Anchieta, no bairro São Marcos, desabou por completo. Não houve vítimas, mas o morador está desalojado. Ele recebeu a orientação de ficar na casa do vizinho até a realização de uma visita social.

Houve também o desabamento de um muro de contenção de fundos de uma casa na rua Visconde de Cairú, no bairro Santo Antônio. Não houve vítimas e não foi necessário interditar o imóvel, mas o morador foi orientado a fazer um trabalho paliativo para proteção.