Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após chuvas

Rompimento de barragens deixa moradores de Jaguaré em alerta

Prefeito da cidade, Marcos Guerra, foi até as redes sociais para comunicar a população sobre os riscos e a possível necessidade de se afastar da região

Publicado em 22 de Fevereiro de 2024 às 08:32

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

22 fev 2024 às 08:32
Barragem onde houve rompimento na comunidade de São João Bosco, em Jaguaré
Barragem onde houve rompimento na comunidade de São João Bosco, em Jaguaré Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O rompimento de barragens é motivo de alerta para moradores de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. O prefeito da cidade, Marcos Guerra, publicou um vídeo nas redes sociais na noite de quarta-feira (21) para pedir que moradores de regiões próximas às barragens e aos rios tomem cuidado e fiquem atentos. Caso necessário, a recomendação é se afastar do local.
As barragens ficam na região de São João Bosco e Córrego do 18. Segundo Guerra, desce um grande volume de água que vai chegar até a Barragem do Jundiá e, por fim, na comunidade de Barra Seca. A administração informou que o rompimento foi causado pelo excesso de chuva nas últimas horas, que aumentou o volume de água. 
“Recebemos a notícia de rompimento de barragem na região do São João Bosco, e vem descendo um grande volume de água, que vai chegar ao Jundiá e desembocar lá no Barra Seca. Então pedimos toda a atenção, para os moradores que moram próximo à barragem, aos rios, que tomem todo o cuidado necessário, que se afastem deste momento para evitar danos à vida”, afirmou o prefeito.
Como consequência do rompimento, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Jaguaré informou que o abastecimento de água foi interrompido momentaneamente na noite de quarta (21), mas já normalizado na manhã desta quinta (22). 
A Defesa Civil do município fez o pedido para que os produtores que possuem barragens em suas propriedades abram os monges, permitindo a vazão do excesso de água para evitar mais rompimentos.

Nota da Prefeitura de Jaguaré na íntegra

A Prefeitura de Jaguaré reforça a importância de prevenção por parte da população diante da possibilidade de rompimento de barragens, como a ocorrida no Córrego do 18 nesta quarta-feira à noite, devido ao aumento do volume de água causado pelo excesso de chuva. Solicitamos que os moradores das regiões ribeirinhas estejam em alerta máximo e sigam as orientações da Defesa Civil. Evitem áreas próximas às barragens, pois, a segurança de todos é nossa prioridade. 

 O Saae retornou à normalidade com o sistema de abastecimento de água, que havia sido interrompido por precaução, na última noite. A Defesa Civil do município solicita aos produtores, que possuem barragens em suas propriedades, que abram os monges permitindo, assim, a vazão do excesso de água para evitar mais rompimentos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jaguaré
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados