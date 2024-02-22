Rompimento de barragens deixa moradores de Jaguaré em alerta

A Prefeitura de Jaguaré reforça a importância de prevenção por parte da população diante da possibilidade de rompimento de barragens, como a ocorrida no Córrego do 18 nesta quarta-feira à noite, devido ao aumento do volume de água causado pelo excesso de chuva. Solicitamos que os moradores das regiões ribeirinhas estejam em alerta máximo e sigam as orientações da Defesa Civil. Evitem áreas próximas às barragens, pois, a segurança de todos é nossa prioridade.

O Saae retornou à normalidade com o sistema de abastecimento de água, que havia sido interrompido por precaução, na última noite. A Defesa Civil do município solicita aos produtores, que possuem barragens em suas propriedades, que abram os monges permitindo, assim, a vazão do excesso de água para evitar mais rompimentos.