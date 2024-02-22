Linhares tem maior volume de chuva do ES e Rio Doce atinge nível de atenção

O município de Linhares, no Norte do Espírito Santo, registrou o maior acumulado de chuva do Estado nas últimas 24h, conforme Boletim Extraordinário da Defesa Civil divulgado às 6h da manhã desta quinta-feira (22). Por conta das chuvas fortes, diversos bairros ficaram alagados e o trecho do Rio Doce que passa pela cidade atingiu a cota de atenção.
Em Linhares foram registrados 108 mm de chuva. Na sequência, entre as cidades onde mais choveu, aparecem: Iúna (97,2 mm), Ibatiba (80 mm), Brejetuba (70,2 mm) e Muniz Freire (55 mm). Veja abaixo a lista completa.
Devido às precipitações intensas, cinco cidades estão com risco moderado para possíveis deslizamentos de terra, sendo elas: Fundão, São José do Calçado, Ibatiba, Bom Jesus do Norte e Iúna.
As chuvas intensas elevaram o nível do Rio Doce e, às 17h desta quarta-feira (21), a cota de atenção foi atingida e o nível da água chegou a 2,8 metros. Caso continue subindo, pode atingir a cota de alerta (3 metros) e a de inundação (3,45 metros).