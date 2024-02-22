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Mais de 100 mm

Linhares tem maior volume de chuva do ES e Rio Doce atinge nível de atenção

Cidade registrou 108 mm de chuva em 24h, sendo o maior acumulado do Estado, conforme boletim divulgado pela Defesa Civil nesta quinta-feira (22)

Publicado em 22 de Fevereiro de 2024 às 06:42

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

22 fev 2024 às 06:42
Rio Doce no bairro Aviso, em Linhares
Rio Doce, em Linhares, atinge nível de atenção Crédito: Heber Thomaz
O município de Linhares, no Norte do Espírito Santo, registrou o maior acumulado de chuva do Estado nas últimas 24h, conforme Boletim Extraordinário da Defesa Civil divulgado às 6h da manhã desta quinta-feira (22). Por conta das chuvas fortes, diversos bairros ficaram alagados e o trecho do Rio Doce que passa pela cidade atingiu a cota de atenção.
Em Linhares foram registrados 108 mm de chuva. Na sequência, entre as cidades onde mais choveu, aparecem: Iúna (97,2 mm), Ibatiba (80 mm), Brejetuba (70,2 mm) e Muniz Freire (55 mm). Veja abaixo a lista completa
Lista mostra cidades onde mais choveu em 24h no Espírito Santo
Lista mostra cidades onde mais choveu em 24h no Espírito Santo Crédito: Cemaden
Devido às precipitações intensas, cinco cidades estão com risco moderado para possíveis deslizamentos de terra, sendo elas: Fundão, São José do Calçado, Ibatiba, Bom Jesus do Norte e Iúna.
As chuvas intensas elevaram o nível do Rio Doce e, às 17h desta quarta-feira (21), a cota de atenção foi atingida e o nível da água chegou a 2,8 metros. Caso continue subindo, pode atingir a cota de alerta (3 metros) e a de inundação (3,45 metros). 

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