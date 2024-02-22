Linhares tem maior volume de chuva do ES e Rio Doce atinge nível de atenção

Rio Doce, em Linhares, atinge nível de atenção Crédito: Heber Thomaz

O município de Linhares , no Norte do Espírito Santo, registrou o maior acumulado de chuva do Estado nas últimas 24h, conforme Boletim Extraordinário da Defesa Civil divulgado às 6h da manhã desta quinta-feira (22). Por conta das chuvas fortes, diversos bairros ficaram alagados e o trecho do Rio Doce que passa pela cidade atingiu a cota de atenção.

Em Linhares foram registrados 108 mm de chuva. Na sequência, entre as cidades onde mais choveu, aparecem: Iúna (97,2 mm), Ibatiba (80 mm), Brejetuba (70,2 mm) e Muniz Freire (55 mm). Veja abaixo a lista completa.

Lista mostra cidades onde mais choveu em 24h no Espírito Santo Crédito: Cemaden

Devido às precipitações intensas, cinco cidades estão com risco moderado para possíveis deslizamentos de terra, sendo elas: Fundão, São José do Calçado, Ibatiba, Bom Jesus do Norte e Iúna.