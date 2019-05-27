Home
>
Polícia
>
Familiares contestam versão da Sejus sobre confusão em Casa de Custódia

Familiares contestam versão da Sejus sobre confusão em Casa de Custódia

Durante a visita no último domingo (26), familiares reclamam que foram atingidos por spray de pimenta e bala de borracha. Secretaria de Justiça tratou como rebelião