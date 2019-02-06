Home
>
Polícia
>
Família crê que execução de servidor da Justiça tenha relação com trabalho

Família crê que execução de servidor da Justiça tenha relação com trabalho

Parentes da viúva disseram que Cláudio Henrique Batista, de 42 anos, era assessor de juiz federal e que todos estão perplexos com o crime