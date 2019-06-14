Home
>
Polícia
>
Família continua sem notícias de trabalhador que desapareceu em Linhares

Família continua sem notícias de trabalhador que desapareceu em Linhares

Mauro Marques da Costa, de 37 anos, está desaparecido desde o dia 6 de junho após registrar ponto para trabalhar em uma indústria no Norte do Estado