Falso cliente faz donos reféns em assalto a joalheria na Praia da Costa

(veja acima). O bandido chegou, se passando por cliente, e pediu para ver pingentes e cordões. Em seguida, tirou a arma de uma sacola e rendeu as vítimas, que tiveram as mãos amarradas com abraçadeiras. A ação durou pouco mais de 10 minutos. Os donos de uma joalheria na Praia da Costa , em Vila Velha , foram feitos reféns durante um assalto na noite de terça-feira (11), que foi todo flagrado por câmeras de monitoramento. O bandido chegou, se passando por cliente, e pediu para ver pingentes e cordões. Em seguida, tirou a arma de uma sacola e rendeu as vítimas, que tiveram as mãos amarradas com abraçadeiras. A ação durou pouco mais de 10 minutos.

A repórter Quézia Prado, da TV Gazeta, conversou com os donos. Eles contaram que a loja já tinha passado do horário de funcionamento, mas o homem chegou, com um buquê de flores e duas sacolas, como se estivesse comprando presentes para o Dia dos Namorados, comemorado nesta quarta-feira (12).

A dona abriu a porta e começou a atender o suspeito, que pediu para ver algumas peças. "Ele sentou, pediu para ver pingentes, a gente foi mostrando, ele pediu cordão e me perguntou o preço. Nisso, eu fui calcular e ele pegou a arma de dentro de uma das sacolas", detalhou.

Depois de anunciar o roubo, o criminoso levou os donos para o fundo da loja e amarrou as mãos deles com abraçadeiras. Em seguida, ele voltou e fez a limpa. Clientes de uma academia ao lado perceberam a ação e chamaram a polícia. As imagens de monitoramento mostram, pouco mais de 10 minutos depois, o homem saindo do centro comercial tranquilamente. Ele levou pingentes, cordões e anéis. Algumas das peças eram encomendas para o Dia dos Namorados.

Joalheria assaltada na Praia da Costa, em Vila Velha

De acordo com as vítimas, o roubo foi premeditado. Isso porque o homem já tinha ido até a loja, no mês anterior, comprar uma peça. Na terça, ele apareceu em um horário estratégico.

"Foi tudo bem planejado, em horário que não entrariam mais clientes, já que foi depois do horário. Durante o dia eu acho que ele não faria isso, porque toda hora entra cliente. Ele trouxe até lacres (abraçadeiras)", ponderou a vítima.

Depois que o bandido fugiu, a Polícia Militar foi até o local e fez buscas, mas sem sucesso. O caso será investigado pela Polícia Civil . Agora, para os donos, fica o prejuízo e o medo.