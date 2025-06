Vinte sacas

Falso agricultor contrata colhedores para furtar café no Sul ES

Proprietário da lavoura flagrou três homens desconhecidos colhendo café sem autorização na localidade de Pedra Branca, em Vargem Alta

Após ser questionado, um dos colhedores contou para a PM que foi contratado para realizar a colheita por um homem morador de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, que afirmou ser o proprietário da lavoura. Em seguida, o suspeito chamou os outros homens para ajudar no serviço e foi até o local com uma caminhonete que seria usada para transportar o material. >