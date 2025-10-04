Bacharel em Direito

Falsa advogada é detida em condomínio de Vila Velha

Segundo denúncia da OAB-ES, mulher tentava captar clientes, mas não possui registro profissional para atuar como advogada

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 10:09

Uma mulher de 50 anos que se passava por advogada foi detida na sexta-feira (3), suspeita de capturar clientes de forma irregular em um condomínio do programa Minha Casa, Minha Vida, no bairro Jabaeté, em Vila Velha. Ela teria admitido ser apenas bacharel em Direito e foi levada para a delegacia.

Segundo a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Espírito Santo (OAB-ES), o crime foi descoberto após denúncia da assessoria jurídica do próprio condomínio onde a suspeita estava atuando como falsa advogada. O nome dela não foi divulgado.

“Ao chegarmos ao local, me identifiquei e pedi a habilitação profissional para a pessoa que estava sentada em uma mesa de plástico na área comum do condomínio e ela disse que a carteira OAB estava no hotel, mas que tinha mais de 15 anos de advocacia. Então pedi o nome completo e número de registro profissional, e ela disse que preferia manter a privacidade”, relatou Larissa Jabor, presidente da subseção da OAB em Vila Velha.

De acordo com Larissa, após ser abordada pela Guarda Municipal, a mulher confessou não ter registro de advogada. “Ela disse que não era advogada, que era bacharel, mas que, se falasse isso ali, seria linchada. Dessa forma, demos voz de prisão e fomos para a delegacia”, finalizou a presidente da subseção da OAB em Vila Velha, acrescentando que a suspeita já havia passado no condomínio vizinho recolhendo documentos de moradores.

A Polícia Civil informou que a mulher assinou um termo circunstanciado por exercício ilegal da profissão e foi liberada após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

