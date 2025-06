Perigo!

Fábrica clandestina de bebedouros é interditada em Vila Velha

Equipamentos sem certificação do Inmetro eram vendidos para escolas e igrejas, oferecendo risco à saúde e à segurança dos consumidores

Uma operação realizada nesta segunda-feira (23) resultou na interdição de uma fábrica clandestina de bebedouros em Vila Velha. O estabelecimento funcionava sem qualquer registro legal, ignorando normas técnicas de segurança exigidas pelo Inmetro e apresentando condições sanitárias irregulares, constatado por vistoria realizada pela Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) da Polícia Civil do Espírito Santo e do Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo (Ipem-ES).>