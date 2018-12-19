Explosões e madrugada de terror em roubo a cofre de banco em Pancas

Criminosos usaram explosivos para invadir agência do Sicoob em Pancas durante a madrugada Crédito: Alessandro Bachetti

Os moradores da pacata cidade de Pancas , na região Noroeste do Estado, passaram por momentos de terror na madrugada desta quarta-feira (19). Com explosivos, bandidos estouraram as portas de vidro do Sicoob no distrito de Laginha de Pancas, e invadiram o local.* A agência ficou destruída.

*(Diferente do que foi publicado anteriormente, o cofre da instituição não foi levado e o dinheiro não foi roubado pelos criminosos. Segundo o Sicoob, o cofre pesa 1.500 quilos, é equipado com várias chapas de aço e tem proteção química, e foi constatado que não foi levado dinheiro).

De acordo com a Polícia Militar, três suspeitos participaram da ação. Por volta das 2 horas da madrugada, os acusados usaram explosivos para quebrar os vidros da entrada da agência. Ao todo, aconteceram três explosões. Os caixas eletrônicos não foram arrombados.

Criminosos usaram explosivos para invadir agência do Sicoob em Pancas durante a madrugada Crédito: Alessandro Bachetti

Além do uso de explosivos, os criminosos também atiraram no banco. Diversas cápsulas ficaram espalhadas pela rua principal da comunidade, que fica a 22 quilômetros do Centro do município. O barulho dos disparos de arma de fogo e das explosões foi tão forte que acordou os moradores da região, que ficaram apavorados.

VEÍCULO QUEIMADO

Ainda segundo a PM, o veículo usado no roubo foi encontrado queimado em uma estrada de chão. Foram realizadas buscas nas proximidades, mas nenhum suspeito foi encontrado.

A agência do Sicoob é a única que presta serviços bancários no distrito. Para não deixar os clientes desassistidos, os funcionários montaram um ponto de atendimento na calçada para tirar dúvidas e resolver problemas por telefone. A perícia ainda não chegou no local e a agência está isolada.

NOTA DO BANCO

Funcionários do Sicoob atendem clientes e calçada em frente à agência assaltada Crédito: Divulgação

Em nota (veja íntegra abaixo), o Sicoob confirmou o assalto na agência de Laginha de Pancas e informou que o sistema de segurança que monitora o local acionou a Polícia Militar. Além disso, destacou que o atendimento aos clientes é realizado na porta da agência.

Perícia conclui que não houve dano aos caixas automáticos na agência de Laginha, em Pancas

A perícia realizada pela equipe da Polícia Civil na agência do Sicoob em Laginha de Pancas concluiu que nenhum dos caixas automáticos foi danificado pela explosão que houve no local na madrugada desta quarta-feira (19).

A instituição financeira cooperativa vai providenciar os reparos no prédio para voltar à normalidade o mais rápido possível.