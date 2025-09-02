Home
Foragido há cinco meses, ex-vice-prefeito de Ibatiba é detido em Vitória

Cloves Freitas, de 60 anos, tinha mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Viana pelos crimes de ameaça e falsidade ideológica

Carol Leal

Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 17:56

Homem tinha mandado de prisão contra si e estava foragido

Um empresário de 60 anos foi detido pela Guarda Civil Municipal de Vitória no meio do trânsito na tarde de segunda-feira (1), no bairro Itararé. Cloves Freitas já foi vice-prefeito de Ibatiba, cidade localizada na região do Caparaó do Espírito Santo, e tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela Vara Criminal de Viana. No momento da abordagem ocorrida na Avenida Leitão da Silva, no bairro Itararé, ele e a esposa estavam no veículo.

Cloves Freitas, de 60 anos, tinha mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Viana pelos crimes de ameaça e falsidade ideológica

Ele estava foragido desde abril deste ano, quando foi condenado a cinco anos e nove meses de reclusão pelos crimes de ameaça e falsidade ideológica. Após a abordagem, o carro dele, O carro modelo Hyundai Veloster não possuía qualquer irregularidade e foi levado até a delegacia para ser retirado por uma pessoa habilitada, pois a esposa dele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A Polícia Civil foi procurada para mais detalhes sobre o caso, mas disse que a ocorrência continua em andamento. 

A reportagem tenta localizar a defesa e o espaço segue aberto para um posicionamento.

