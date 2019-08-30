Acidente na Reta da Penha

Ex-secretário de Justiça do ES é preso por embriaguez ao volante

Segundo informações da Polícia Militar, Walace Pontes apresentava sinais de embriaguez, como olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, dificuldade no equilíbrio e fala alterada

O delegado da Polícia Federal e ex-secretário de Justiça do Espírito Santo Walace Tarcísio Pontes foi detido na madrugada desta sexta-feira (30) por embriaguez ao volante.

O ex-secretario se envolveu em um acidente no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Reta da Penha. A Prefeitura de Vitória informou que as imagens do acidente estão à disposição da polícia.

Segundo informações da Polícia Militar, Walace apresentava sinais de embriaguez, como olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, dificuldade no equilíbrio e fala alterada.

Segundo a PM, Walace se negou a fazer o teste do bafômetro. O ex-secretário pagou fiança de R$1000 e foi liberado.

O ex-secretário dirigia um Nissan Versa e seguia pela avenida Rio Branco, quando foi atingido, segundo ele, por um Hyndai Elantra. Os carros acabaram derrubando um semáforo no cruzamento após a batida. Walace garante que estava em baixa velocidade e que o sinal estava aberto para ele. O outro motorista, no entanto, negou, em depoimento à Polícia, que tenha furado sinal vermelho. O condutor do Hyndai fez o teste que deu negativo para o consumo de álcool.

O OUTRO LADO

Na manhã desta sexta-feira, a reportagem falou com o delegado por telefone. Perguntado sobre ter sido autuado por embriaguez ao volante, respondeu que não, que foi apenas um acidente. Disse que se negou a fazer o teste porque não gostou da forma como foi tratado por um policial.

VÍDEO APÓS O ACIDENTE

O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR

Questionada pela reportagem do Gazeta Online, a Polícia Militar informou como ocorreu a abordagem e o registro do acidente que envolveu o delegado e ex-secretário Walace Tarcísio Pontes na madrugada desta sexta-feira (30). Confira a nota da PM na íntegra:

A Polícia Militar informa que realiza seus procedimentos de abordagem de forma técnica e com a segurança e cordialidade proporcional a cada caso. O condutor em questão, na ocasião da abordagem, portava arma pistola 9mm e apresentava sinais de embriaguez alcoólica.

Apesar desse contexto, ao ser solicitado, não apresentou documentos de identificação pessoal ou do armamento, tendo sido conduzido à Primeira Delegacia Regional, conforme determina a legislação, sem o uso de algemas.

A PM informa ainda que foi facultado ao condutor, cordialmente, o acompanhamento de plantonista da instituição à qual disse pertencer, o que fora por ele voluntariamente dispensado.

A negativa em submeter-se ao teste de alcoolemia, quando solicitado por agente da autoridade de trânsito, embora não gere as provas materiais necessárias às sanções penais previstas no Código Brasileiro de Trânsito, acarreta em graves e onerosas sanções administrativas.

Os motivos pelos quais os condutores negam-se a submeterem-se ao teste de alcoolemia são de cunho pessoal, mas certamente não estão relacionados ao bom trabalho realizado por nossos policiais militares.

MANUTENÇÃO DO SEMÁFORO

A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura (Setran) informou que toda a estrutura do poste que sustenta o semáforo foi destruída, inclusive, a base e o cabeamento.

O órgão informa ainda que a equipe de manutenção trabalha desde o início da manhã desta sexta-feira (30) e que a troca da estrutura e a recomposição do sistema de comunicação levará o dia inteiro.

Guardas Municipais estão no local orientando o trânsito desde o início da manhã. A previsão é que o semáforo volte a funcionar na manhã deste sábado (31).





