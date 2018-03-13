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E-Sports

Ex-profissional de Counter Strike é preso por tráfico de drogas

Famoso por disputar competições internacionais de e-Sports, Frederico 'ATX' Maia foi preso com grande quantidade de entorpecentes

Publicado em 12 de Março de 2018 às 23:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2018 às 23:15
Jogador profissional de Counter-Strike entre 2013 e 2016, Frederico Maia, de 25 anos, conhecido no universo dos jogos eletrônicos como "ATX", foi preso na tarde desta segunda-feira (12), no Rio de Janeiro, pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi preso com mais dois acusados.
Frederico Maia (dir.) é preso com mais dois comparsas Crédito: Polícia Civil/Divulgação
De acordo com a reportagem veiculada no RJ1, da Rede Globo, a polícia encontrou na casa de Frederico Maia uma grande quantidade de entorpecentes, como metanfetamina, LSD, haxixe e maconha. Segundo o delegado responsável pela prisão dos jovens, Leonan Calderaro, o local era utilizado para o comércio ilegal de drogas.
Grande quantidade de drogas foi apreendida na casa de Frederico pela Polícia Civil Crédito: Polícia Civil / Divulgação
O ex-jogador de Counter-Strike foi preso pela Polícia Civil. De acordo com as investigações, ele seria um dos responsáveis por ajudar a abastecer a favela do Jacarezinho durante festas realizadas na comunidade.
CARREIRA NO E-SPORTS
Frederico Maia começou no a carreira na paiN Gaming, famosa equipe paulista de jogos eletrônicos, em 2013. No melhor momento da carreira, atuou ao lado de Felipe "brTT", estrela do League of Legends (LOL) e de Raphael "Cogu". Frederico chegou a participar de torneios internacionais e, por não ter conseguido se adaptar no CS:GO (nova versão do antigo CS 1.6), abandonou o esporte.

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