Ex-profissional de Counter Strike é preso por tráfico de drogas

Jogador profissional de Counter-Strike entre 2013 e 2016, Frederico Maia, de 25 anos, conhecido no universo dos jogos eletrônicos como "ATX", foi preso na tarde desta segunda-feira (12), no Rio de Janeiro, pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi preso com mais dois acusados.

Frederico Maia (dir.) é preso com mais dois comparsas Crédito: Polícia Civil/Divulgação

De acordo com a reportagem veiculada no RJ1, da Rede Globo, a polícia encontrou na casa de Frederico Maia uma grande quantidade de entorpecentes, como metanfetamina, LSD, haxixe e maconha. Segundo o delegado responsável pela prisão dos jovens, Leonan Calderaro, o local era utilizado para o comércio ilegal de drogas.

Grande quantidade de drogas foi apreendida na casa de Frederico pela Polícia Civil Crédito: Polícia Civil / Divulgação

O ex-jogador de Counter-Strike foi preso pela Polícia Civil. De acordo com as investigações, ele seria um dos responsáveis por ajudar a abastecer a favela do Jacarezinho durante festas realizadas na comunidade.

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