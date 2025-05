Vítima com medida protetiva

Ex é preso suspeito de manter mulher em cárcere por 4 dias em Vila Velha

Mulher de 42 anos tinha medida protetiva contra o ex-companheiro, de 38, e ainda assim foi sequestrada e mantida em cárcere por quatro dias, sem comida e sendo ameaçada de morte

Publicado em 20 de maio de 2025 às 08:29

Homem é preso após manter mulher em cárcere privado Crédito: Pablo Campos

Uma mulher de 42 anos foi mantida por quatro dias em cárcere privado — sem comer e sendo ameaçada — pelo ex-companheiro, de 38 anos, no bairro Nova Itaparica, em Vila Velha. Ele foi preso na noite de segunda-feira (19), após a vítima conseguir enviar sua localização para uma sobrinha, que acionou a Guarda Municipal. >

A mulher contou à reportagem da TV Gazeta que tinha duas medidas protetivas contra ele, mas nem isso a protegeu. “Ele conseguiu pegar todo meu dinheiro para pagar o aluguel dele, me prendeu por quatro dias e ficou me ameaçando com faca, me ameaçando psicologicamente”, relatou.>

Durante o tempo que ficou a mercê do ex-companheiro, a mulher disse que ele chegou a gravar vídeos e fazer montagens de inteligência artificial usando o rosto dela. “Começou a me difamar nas redes sociais. Arrumou foto de uma mulher em cenas obscenas com outros homem e começou a espalhar que era eu, que eu era garota de programa. Tanto que perdi meu emprego”, desabafou.>

Ex é preso suspeito de manter mulher em cárcere por 4 dias em Vila Velha

Conforme o boletim de ocorrência registrado pela Guarda Municipal, a mulher conseguiu enviar uma mensagem com a sua localização para a sobrinha, que entrou em contato com um agente. Uma equipe foi até o local e, enquanto tentavam falar com o proprietário do imóvel onde o suspeito morava, ele fugiu pelas escadas, mas acabou detido. >

A Guarda Municipal disse que os agentes encontraram a mulher trancada em um dos quartos. Ela estava em choque e contou que desde a última quinta-feira (15) não se alimentava. Segundo a vítima, o ex-companheiro foi até seu trabalho e a obrigou a sair com ele. Ela foi levada para casa do suspeito, onde foi torturada e mantida em cárcere privado.>

Quando foi abordado pela Guarda Municipal, o homem ainda fingiu não entender o que estava acontecendo, mas demonstrou nervosismo ao ser questionado sobre a ex-companheira. Mesmo após ser socorrida, a vítima contou que ainda tem medo de ser morta.>

Ele já frisou na minha cara que se ficar preso, vai sair e me matar. E é entregar nas mãos de Deus X. Mulher de 42 anos, vítima de cárcere privado

Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por descumprimento de medida protetiva, lesão corporal qualificada, injúria, ameaça, por extorsão e por privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. >

