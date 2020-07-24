Ex-capa da Playboy presa em hotel de Vitória continua em presídio do ES

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O delegado informou que, com Flavia, foi encontrada uma pequena quantidade de maconha para consumo próprio e uma cédula de dólar que a detida afirmou ser utilizada para cheirar cocaína. Também foram apreendidos um celular e R$ 325 em espécie. O delegado Rafael Correa afirmou também que, contra Flávia, havia um mandado de prisão por tráfico de drogas e associação ao tráfico, já que ela é suspeita de integrar uma grande organização criminosa composta por garotas de programa de luxo que atua em Brasília e é especializada em venda e distribuição dos entorpecentes.