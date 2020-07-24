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Pamela Pantera

Ex-capa da Playboy presa em hotel de Vitória continua em presídio do ES

Suspeita de participar de uma organização criminosa composta por garotas de programas de luxo de Brasília especializada no tráfico de drogas, Flávia Tamayo continua presa no Centro Prisional Feminino de Cariacica

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 11:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2020 às 11:05
Flavia Tamayo, presa em hotel de Vitória por tráfico de drogas, já foi capa da Playboy de Portugal
Flavia Tamayo, presa em hotel de Vitória por tráfico de drogas, já foi capa da Playboy de Portugal Crédito: Reprodução / Instagram
Ex-capa da Playboy presa em Vitória continua em presídio do ES
A ex-capa da Playboy Flavia Tamayo, conhecida como Pamela Pantera, que foi presa em um hotel de Vitória ainda não foi transferida para o sistema prisional do Distrito Federal.
Suspeita de participar de uma organização criminosa composta por garotas de programas de luxo de Brasília, especializada no tráfico de drogas, Flávia continua presa no Centro Prisional Feminino de Cariacica.
Polícia Civil do Distrito Federal afirmou que já fez o pedido de transferência e aguarda a decisão da vara de execuções penais para que a presa possa ser levada para lá. Ainda não há previsão para que saia essa decisão.
Câmeras de videomonitoramento do hotel onde estava a ex-capa da Playboy flagraram o momento em que ela foi presa, na madrugada de terça-feira (21). As imagens mostram o delegado Rafael Correa, chefe da Delegacia Regional de Vitória da Polícia Civil, à paisana, abordando a suspeita no saguão do estabelecimento.
O delegado informou que, com Flavia, foi encontrada uma pequena quantidade de maconha para consumo próprio e uma cédula de dólar que a detida afirmou ser utilizada para cheirar cocaína. Também foram apreendidos um celular e R$ 325 em espécie. O delegado Rafael Correa afirmou também que, contra Flávia, havia um mandado de prisão por tráfico de drogas e associação ao tráfico, já que ela é suspeita de integrar uma grande organização criminosa composta por garotas de programa de luxo que atua em Brasília e é especializada em venda e distribuição dos entorpecentes.

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