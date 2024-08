Ex-alunos entram em escola e apontam arma para estudante em Itapemirim

Nenhum tiro foi disparo e a dupla fugiu logo em seguida; prefeitura diz que Guarda Municipal reforça a segurança na unidade

Dois ex-alunos entraram em uma escola municipal de Itapemirim, Litoral Sul do Espírito Santo, e ameaçaram com uma arma um estudante. O fato ocorreu na noite de terça-feira (6), por volta das 18h20. Nenhum tiro foi disparado.

A gestora da unidade contou para a Polícia Militar que a dupla foi em direção a uma sala onde estava um aluno do EJA (Educação de Jovens e Adultos) e que a arma foi apontada na direção do estudante, que também é menor de idade. Após a ameaça, eles fugiram.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a dupla entrou no momento em que estudantes chegavam e se passaram por alunos, dificultando assim a identificação deles. A escola está em período de rematrícula para a EJA (Educação Jovens e Adultos).

"A Secretaria de Defesa Social ressalta que as providências foram tomadas, e destaca que o local conta com segurança, mas diante do ocorrido, a Guarda Municipal também está reforçando os trabalhos no colégio. Além disso, a administração garantiu que está sendo providenciada a instalação de mais câmeras, e revistas passaram a ser realizadas desde o ocorrido", garantiu a Prefeitura de Itapemirim.