Após anos foragido

Estuprador argentino que se escondia em Alfredo Chaves é extraditado

Idoso de 62 anos foi preso no dia 28 de maio de 2024 no município da Região Serrana do Espírito Santo, e foi extraditado na quinta-feira (10)

Publicado em 11 de julho de 2025 às 09:16

Argentino condenado por estupro de menor é extraditado após anos foragido Crédito: Polícia Federal

Um argentino de 62 anos, condenado por estupro de menor de idade, foi extraditado nesta quinta-feira (10), ficando sob a responsabilidade de autoridades da Argentina após ficar foragido Justiça por quase 10 anos. Segundo a Polícia Federal (PF), ele foi preso no dia 28 de maio de 2024 em Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo, onde se escondia. >

O idoso, que não teve o nome divulgado, foi escoltado do Aeroporto de Vitória até o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, onde foi entregue a policiais argentinos para ser levado de volta ao seu país de origem, onde foi condenado e deverá cumprir a pena. >

O crime foi cometido em 2016. Conforme a PF, o acusado teria forçado uma adolescente de 15 anos a consumir bebida alcoólica e maconha, e depois a estuprado. Após a condenação, ele fugiu da Argentina, passando pelo Uruguai e, em seguida, pelo Brasil, entrando possivelmente pela fronteira no Rio Grande do Sul.>

Durante anos, segundo a PF, o estrangeiro viveu discretamente em Alfredo Chaves, se escondendo das autoridades. Ele foi localizado no município capixaba pelo Núcleo de Cooperação Internacional da Polícia Federal do Espírito Santo.>

