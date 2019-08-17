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Aribiri

Estudante vai para hospital ao comer lanche com maconha em Vila Velha

Segundo a polícia, a adolescente de 14 anos foi obrigada por dois colegas a comer um lanche com a droga

Publicado em 17 de Agosto de 2019 às 09:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2019 às 09:21
Estudante vai parar no hospital ao comer lanche com maconha em Vila Velha Crédito: Ronaldo Rodrigues/ TV Gazeta
Uma estudante de 14 anos foi parar no hospital depois de comer um lanche com maconha em uma escola de Vila Velha, no Espírito Santo, nesta sexta-feira (16). Segundo a polícia, a menina foi obrigada a comer o lanche por dois colegas, de 15 e 17 anos.
O caso aconteceu na Escola Viva de Aribiri, durante um intervalo de aulas. A pedagoga da instituição acionou a polícia militar e contou que a menina foi obrigada a comer o lanche.
> Casal é preso vendendo "brisadeiro" na Rua da Lama, em Vitória
Ela foi encaminhada pelos próprios pais a um hospital da região.
Já os adolescentes foram encaminhados para o Departamento de Polícia Judiciária de Vila Velha.
Na delegacia, os pais dos estudantes não quiseram falar com a imprensa. A escola não soube informar o estado de saúde da estudante, mas disse que está acompanhando o caso. A superintendência regional de educação de Vila Velha disse que acionou a patrulha escolar e que tomará as devidas providências quanto aos alunos envolvidos.

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