Estudante vai para hospital ao comer lanche com maconha em Vila Velha

Uma estudante de 14 anos foi parar no hospital depois de comer um lanche com maconha em uma escola de Vila Velha, no Espírito Santo, nesta sexta-feira (16). Segundo a polícia, a menina foi obrigada a comer o lanche por dois colegas, de 15 e 17 anos.
O caso aconteceu na Escola Viva de Aribiri, durante um intervalo de aulas. A pedagoga da instituição acionou a polícia militar e contou que a menina foi obrigada a comer o lanche.
Ela foi encaminhada pelos próprios pais a um hospital da região.
Já os adolescentes foram encaminhados para o Departamento de Polícia Judiciária de Vila Velha.
Na delegacia, os pais dos estudantes não quiseram falar com a imprensa. A escola não soube informar o estado de saúde da estudante, mas disse que está acompanhando o caso. A superintendência regional de educação de Vila Velha disse que acionou a patrulha escolar e que tomará as devidas providências quanto aos alunos envolvidos.