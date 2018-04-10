Estudante de 11 anos é espancado por colegas dentro de escola na Serra

Um estudante de 11 anos foi agredido dentro de um escola municipal, em Morada de Laranjeiras, na Serra, na manhã de ontem. O menino ficou ferido nas costas depois de ser alvo de socos e chutes ao ser cercado pelos colegas, durante uma prática conhecida como "corredor polonês", no recreio.
Segundo a mãe do estudante, uma arquiteta de 41 anos, ele estava no pátio com alunos do 5º ao 9º ano. "Ele passava quando chutaram uma garrafa plástica que atingiu meu filho. O passatempo era de que, em quem a garrafa encostasse, levaria os socos", disse a mãe.
O menino foi rodeado por cerca de 14 alunos e foi alvo de socos. "Quando a garrafa bateu na minha perna, eu levantei a mão e disse que não estava brincando. Mas não adiantou, me empurraram até um muro e deram socos", contou a criança. O estudante contou ainda que chegou a colocar os braços na cabeça, protegendo o rosto e o crânio das agressões. A maioria das pancadas foi nas costas, onde ficaram as marcas dos socos. "Sinto dor nas minhas costas, mas estou triste", disse o menino, cabisbaixo.
REVOLTA
Inconformada, a mãe do menino, procurou a polícia, mesmo a contra a vontade do filho. "Ele tem medo de sofrer represálias ou mesmo ser agredido novamente", contou a mãe.
Na tarde de ontem, a arquiteta esteve na Delegacia Regional de Serra onde registrou boletim de ocorrência do crime. O menino foi encaminhado para exames de corpo de delito no Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. "Eu espero que esses estudantes sejam identificados e que sejam tomadas medidas educativas contra esse tipo de violência. Não quero que outras crianças passem o que meu filho passou dentro da escola", completou a mãe da vítima.
A secretaria de Educação da Serra foi procurada e informou, por meio de nota, que as providências sobre o caso já foram tomadas e que o diretor da escola se reunirá, hoje, com a mãe do aluno para esclarecer os fatos.