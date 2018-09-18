Estelionatário é preso quando pedia empréstimo em banco de Aracruz

Robson Fernando Ripardo foi preso em flagrante durante tentativa de empréstimo bancário com documentos falsificados Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um homem de 50 anos foi preso em uma agência bancária de Aracruz , região Norte do Estado, na tarde desta segunda-feira (17), quando tentava aprovar um empréstimo de R$ 26 mil com documentos falsos. Robson Fernando Ripardo se passava por Sergio para aplicar o golpe e pediu o dinheiro com a justificativa de pagar o tratamento médico de uma filha doente, que precisaria de tratamento urgente.

De acordo com o delegado Leandro Sperandio, titular da 13ª Delegacia Regional de Aracruz, o acusado foi preso em flagrante após uma denúncia. Com comprovante de residência, extrato da Previdência Social e documento de identidade falsos, em nome de Sergio, o estelionatário se passava por outra pessoa para conseguir o empréstimo bancário, mas foi surpreendido pelos policiais civis e preso em flagrante.

Ainda segundo o delegado, o suspeito também informou o nome de outra pessoa para os policiais, na tentativa de se passar como réu primário e ocultando o histórico de prisões que possui em sua ficha criminal. Ele chegou a falsificar a assinatura em alguns documentos públicos.

Ao todo, Robson tem outras nove detenções por estelionato e receptação e já foi preso em Linhares, Serra e Vitória. É a primeira vez que ele foi preso em Aracruz. Sua primeira apreensão aconteceu em janeiro de 2002 e a última prisão terminou em novembro do ano passado, quando o acusado foi posto em liberdade.