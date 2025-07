Investigação

Esquema de propina: operação do MPES mira auditores, empresários e advogados

Buscas foram realizadas em Vitória, Vila Velha, Serra, Alfredo Chaves, Santa Teresa e Colatina, nesta quinta-feira (10)

Operações Honos, Eagle e Chess, do MPES, tem alvos na Grande Vitória e cidades do interior

Auditores fiscais, advogados e empresários são investigados pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) por um esquema onde agentes públicos recebiam propina para interferir em procedimentos de fiscalização tributária e em julgamento de recursos administrativos, deixando de lançar ou cobrando indevidamente tributo de empresas. Eles estão entre os alvos das Operações Honos, Eagle e Chess , que acontecem nesta quinta-feira (10) em municípios da Grande Vitória e do interior do Estado. >

As investigações foram iniciadas em 2022 e contaram com o apoio da Gerência de Inteligência Fiscal da Receita Estadual. A ação desta quinta-feira é coordenada pelo MPES, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com apoio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do Ministério Público e da Polícia Militar. >