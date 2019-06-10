Home
Esposa de homem desaparecido em Linhares narra desespero

Muito emocionada, a dona de casa Lídia Pacheco Marques da Costa cobra informações sobre o desaparecimento de seu marido, o auxiliar de caldeira Mauro Marques da Costa, de 37 anos