Especialista em desbloquear iPhone roubado é preso em Vitória

Daril Andrade de Oliveira foi preso em operação da Polícia Civil Crédito: Divulgação

Segundo o delegado da Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio, Henrique Vidigal, Daril é o maior receptador de produtos eletrônicos da quadrilha.

"São tablets, celulares, iPads. Ele é um dos poucos especialistas aqui no Estado em desbloqueio de IMEI e iPhone. A parte tecnológica da quadrilha é com ele. É a ponta final que faz a compra e a venda desses aparelhos".

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Ainda de acordo com o delegado, Daril recebia esses aparelhos, trocava componentes eletrônicos e vendia como se fossem legais.

IMPORTÂNCIA DA PRISÃO

Para Vidigal, com a prisão de Daril, "acaba tendo um enxugamento na receptação desses aparelhos". "Consequentemente, se houver uma diminuição dos receptadores, a gente tem lá na ponta uma diminuição dos próprios crimes de furtos e roubos", complementa.

OFICINA EM CASA

O delegado Fabiano Rosa explicou que Daril tinha vários aparelhos eletrônicos em casa. "Na verdade, ele tinha uma oficina na residência dele. É um especialista em desbloquear aparelhos, responsável por fazer manutenção dos aparelhos dos traficantes".

"Na residência dele, os policias encontraram munição, drogas, vários aparelhos roubados/furtados. Foi autuado por receptação, tráfico, associação ao tráfico. Uma prisão importante nessa questão da logística e manutenção de aparelhos e receptação de aparelhos roubados no Complexo da Penha", afirmou Rosa.