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Especialista em desbloquear iPhone roubado é preso em Vitória

Daril recebia esses aparelhos, trocava componentes eletrônicos e vendia como se fossem legais, diz delegado
Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

07 mai 2019 às 14:19

Publicado em 07 de Maio de 2019 às 14:19

Daril Andrade de Oliveira foi preso em operação da Polícia Civil Crédito: Divulgação
A operação das polícias Civil e Militar nesta segunda-feira (06) resultou na prisão de um dos poucos especialistas em desbloquear celulares iPhone e IMEI - número de identificação de cada celular - no Espírito Santo. Daril Andrade de Oliveira faz parte do Primeiro Comando de Vitória (PCV), organização criminosa que comanda o Complexo da Penha, na Capital.
>Preso em operação é acusado de matar grávida em Gurigica
Segundo o delegado da Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio, Henrique Vidigal, Daril é o maior receptador de produtos eletrônicos da quadrilha.
"São tablets, celulares, iPads. Ele é um dos poucos especialistas aqui no Estado em desbloqueio de IMEI e iPhone. A parte tecnológica da quadrilha é com ele. É a ponta final que faz a compra e a venda desses aparelhos".
Especialista em desbloquear iPhone roubado é preso em Vitória
Ainda de acordo com o delegado, Daril recebia esses aparelhos, trocava componentes eletrônicos e vendia como se fossem legais.
IMPORTÂNCIA DA PRISÃO
Para Vidigal, com a prisão de Daril, "acaba tendo um enxugamento na receptação desses aparelhos". "Consequentemente, se houver uma diminuição dos receptadores, a gente tem lá na ponta uma diminuição dos próprios crimes de furtos e roubos", complementa.
OFICINA EM CASA
O delegado Fabiano Rosa explicou que Daril tinha vários aparelhos eletrônicos em casa. "Na verdade, ele tinha uma oficina na residência dele. É um especialista em desbloquear aparelhos, responsável por fazer manutenção dos aparelhos dos traficantes".
"Na residência dele, os policias encontraram munição, drogas, vários aparelhos roubados/furtados. Foi autuado por receptação, tráfico, associação ao tráfico. Uma prisão importante nessa questão da logística e manutenção de aparelhos e receptação de aparelhos roubados no Complexo da Penha", afirmou Rosa.
Na operação realizada no Complexo da Penha, 19 pessoas foram presas, entre elas, Daril.

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