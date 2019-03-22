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Aracruz

'Escolha das vítimas foi aleatória', diz bandido sobre sequestro no ES

Bruno Felipe de Jesus Santana foi ouvido e levado para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2019 às 21:48

Publicado em 21 de Março de 2019 às 21:48

Acusado de sequestrar um casal, Bruno Felipe de Jesus Santana, de 21 anos, já recebeu alta do hospital e foi ouvido na Delegacia de Aracruz na tarde desta quinta-feira (21). Ele conduzia o carro em que estavam Vinícius Vieira dos Santos, de 20 anos e a namorada dele. Bruno Felipe abordou o carro do casal no bairro Jardins, considerado área nobre da cidade e sequestrou os jovens. Após perseguição policial, Bruno perdeu o controle do veículo, bateu em uma árvore e na sequência invadiu um galpão. Vinícius não resistiu e morreu no local.
Bruno Felipe de Jesus Santana, de 21 anos, foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz Crédito: Divulgação / Polícia Civil
De acordo com o delegado Rodrigo Peçanha, titular da Delegacia de Investigações Criminais (DEIC) de Aracruz, o sequestrador foi ouvido e disse que a escolha das vítimas foi feita de forma aleatória. Ele contou que chegou ao local de moto, mas não deu muitos detalhes e, com a chegada do advogado,  disse que só falaria em juízo, explicou.
Ainda segundo Peçanha, Bruno Felipe será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz. Ele vai ser indiciado por extorsão qualificada pelo resultado morte que tem a mesma pena que extorsão mediante sequestro com o resultado morte, que varia entre 24 e 30 anos de prisão, disse.
> Vídeo mostra casal momentos antes de sequestro em Aracruz
O delegado ressaltou ainda que as investigações continuam e a polícia já investiga se outras pessoas participaram do sequestro. Ainda estamos com diligências em andamento para identificar se existem outros envolvidos e após concluir as investigações vamos encaminhá-la para o Ministério Público, contou.
SEQUESTRADOR ERA FORAGIDO DA JUSTIÇA
O suspeito de sequestrar os jovens na noite desta quarta-feira (20), no bairro Jardins, em Aracruz, era foragido do sistema penal. Bruno Felipe de Jesus Santana fugiu no dia 29 de dezembro do ano passado da Casa de Custódia de Vila Velha. Ele estava preso por tráfico de drogas e cumpria pena no regime semiaberto.

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