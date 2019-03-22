'Escolha das vítimas foi aleatória', diz bandido sobre sequestro no ES

abordou o carro do casal no bairro Jardins, considerado área nobre da cidade e sequestrou os jovens. Após perseguição policial, Bruno perdeu o controle do veículo, bateu em uma árvore e na sequência invadiu um galpão. Vinícius não resistiu e morreu no local. Acusado de sequestrar um casal, Bruno Felipe de Jesus Santana, de 21 anos, já recebeu alta do hospital e foi ouvido na Delegacia de Aracruz na tarde desta quinta-feira (21). Ele conduzia o carro em que estavam Vinícius Vieira dos Santos, de 20 anos e a namorada dele. Bruno Felipe. Após perseguição policial, Bruno perdeu o controle do veículo, bateu em uma árvore e na sequência invadiu um galpão. Vinícius não resistiu e morreu no local.

Bruno Felipe de Jesus Santana, de 21 anos, foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz Crédito: Divulgação / Polícia Civil

De acordo com o delegado Rodrigo Peçanha, titular da Delegacia de Investigações Criminais (DEIC) de Aracruz, o sequestrador foi ouvido e disse que a escolha das vítimas foi feita de forma aleatória. Ele contou que chegou ao local de moto, mas não deu muitos detalhes e, com a chegada do advogado, disse que só falaria em juízo, explicou.

Ainda segundo Peçanha, Bruno Felipe será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz. Ele vai ser indiciado por extorsão qualificada pelo resultado morte que tem a mesma pena que extorsão mediante sequestro com o resultado morte, que varia entre 24 e 30 anos de prisão, disse.

O delegado ressaltou ainda que as investigações continuam e a polícia já investiga se outras pessoas participaram do sequestro. Ainda estamos com diligências em andamento para identificar se existem outros envolvidos e após concluir as investigações vamos encaminhá-la para o Ministério Público, contou.



SEQUESTRADOR ERA FORAGIDO DA JUSTIÇA