Home
>
Polícia
>
ES tem menor índice de homicídios durante o carnaval desde 2001

ES tem menor índice de homicídios durante o carnaval desde 2001

De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, houve uma redução de 31% em relação ao ano passado, quando foram registrados 22 homicídios durante o feriadão