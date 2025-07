Estudo anual

ES tem alta na letalidade da polícia, na contramão do Brasil

Enquanto país obteve queda no índice, Espírito Santo observou alta, de acordo com o Anuário da Segurança Pública divulgado nesta quinta-feira (24)

Publicado em 24 de julho de 2025 às 16:25

O Espírito Santo registrou alta no número de casos de pessoas mortas pelas polícias Civil e Militar em 2024. É o que aponta o Anuário da Segurança Pública divulgado nesta quinta-feira (24). O estudo é desenvolvido anualmente pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) a partir de informações fornecidas pelas secretarias de segurança pública estaduais de todo o país.>

Os dados mostram que, em 2023, foram 65 mortes decorrentes de intervenção por policiais em serviço ou fora de atividade. Já em 2024, o número de vítimas subiu para 78.>

Além do Espírito Santo, outros nove estados registraram crescimento na letalidade policial entre 2023 e 2024: Maranhão, Piauí, Ceará, Minas Gerais, Alagoas, Paraná, Pará, São Paulo e Tocantins.

Esses Estados estão na contramão da média nacional. Em todo o país, houve redução de 2,65% nas mortes provocadas pela polícia, caindo de 6.413, em 2023, para 6.243, em 2024.>

Na divisão por capitais, o estudo mostra que em Vitória foram 19 casos, em 2023, e 37, em 2024. Na cidade não foram registradas mortes de policiais civis e militares em situação de confronto. >

O anuário destaca que no Brasil, em 2023, as mortes decorrentes de intervenção policial correspondiam a 13,8% do total de óbitos violentos intencionais. Em 2024, esse percentual teve leve alta, atingindo 14,1%.>

Observa-se que, embora o país esteja diante de redução dos homicídios e latrocínios, a letalidade provocada por agentes do Estado permanece elevada em várias polícias do país, à esquerda ou à direita do espectro político.>

Na divisão por faixa etária, é possível observar que a maioria das vítimas tem idade entre 18 e 24 anos. Já na divisão por raça/cor é possível ver que a população negra é a mais atingida no país.>

A vítima Danilo Lipaus Matos, de 20 anos, à esquerda, e a cena do crime à direita Crédito: Montagem A Gazeta

Um dos casos de morte provocada pela polícia que chamou a atenção no Espírito Santo foi o do jovem Danilo Lipaus Matos, de 20 anos, durante uma ação policial em Colatina, no Noroeste do Estado, em fevereiro deste ano. Ele dirigia um Fiat Strada, foi seguido pela polícia e morto durante uma abordagem.>

Ao todo, sete militares foram citados no processo, mas, conforme a corporação investigou, foram encontrados indícios de crime militar e de transgressão da disciplina militar na conduta contra quatro deles.>

