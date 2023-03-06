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União de forças

ES passa a integrar força-tarefa da Polícia Federal para combate à violência

Equipes policiais do Estado vão atuar em conjunto com a PF em operações visando à redução da criminalidade, com foco no tráfico de drogas e armas

Publicado em 06 de Março de 2023 às 17:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2023 às 17:10
Equipes de segurança do Espírito Santo vão passar a integrar a Força-Tarefa de Segurança Pública (FTSP) da Polícia Federal. O objetivo é promover troca de informações em tempo real para intensificar operações policiais com foco no combate à violência, em especial ao tráfico de drogas e de armas no Estado.
O termo aditivo para a inclusão das forças policiais do Estado à força-tarefa foi assinado nesta segunda-feira (6) pelo governador Renato Casagrande, durante evento no Palácio Anchieta, em Vitória, com a presença do superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, Eugênio Ricas. Também compareceram os prefeitos de Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.
Governador Renato Casagrande e o superintendente da Polícia Federal no Estado, Eugênio Ricas, em assinatura de força-tarefa no Palácio Anchieta
O governador Renato Casagrande e o superintendente da Polícia Federal, Eugênio Ricas, durante assinatura do acordo Crédito: Hélio Filho/Secom
A partir dessa assinatura, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), a Polícia Militar do Espírito Santo, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) passam a fazer parte da força-tarefa, junto com as guardas municipais da Grande Vitória.
“A adesão à força-tarefa vem para fortalecer e solidificar o trabalho que estamos realizando. A integração é uma das diretrizes do nosso programa de enfrentamento ao crime. Fico feliz em reunir os cinco prefeitos da Grande Vitória. Essa união é fundamental para fecharmos o cerco contra os criminosos. É importante que cada município tenha seu cerco integrado. O Estado vai continuar investindo na área de segurança e reestruturando nossas forças”, afirmou Casagrande.
ES passa a integrar força-tarefa da Polícia Federal para combate à violência
O secretário de Estado da Segurança Pública, Alexandre Ramalho, disse que a parceria com a Polícia Federal vai qualificar as ações do programa Estado Presente, que tem como base a integração das forças estaduais no combate ao crime.
“A questão do tráfico internacional de drogas e de armas impacta muito em nossa segurança. As ferramentas da Polícia Federal podem nos ajudar no enfrentamento à criminalidade”, destacou Ramalho.
O superintendente da Polícia Federal destacou que a força-tarefa será uma aliada do programa Estado Presente no combate à criminalidade no Estado.
“Tivemos a oportunidade de conhecer um trabalho de força-tarefa nos Estados Unidos com muito sucesso. No Brasil, temos 40 mil homicídios por ano e só agora começamos a falar nisso. O programa Estado Presente tem conseguido reduções consideráveis nos índices de criminalidade desde que foi criado e tem servido de exemplo. A força-tarefa vem para agregar e ser mais uma ferramenta”, observou Ricas.
Para enaltecer a importância da força-tarefa, o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, cita como exemplo uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizada recentemente no Estado.
“A PRF apreendeu 20 pistolas com um casal que estava trazendo isso para o Espírito Santo, em Minas Gerais. Isso mostra a importância dessa união de forças e o compartilhamento de informações para traçar a rota do tráfico”, apontou.

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