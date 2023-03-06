ES passa a integrar força-tarefa da Polícia Federal para combate à violência

Equipes de segurança do Espírito Santo vão passar a integrar a Força-Tarefa de Segurança Pública (FTSP) da Polícia Federal . O objetivo é promover troca de informações em tempo real para intensificar operações policiais com foco no combate à violência, em especial ao tráfico de drogas e de armas no Estado.

O termo aditivo para a inclusão das forças policiais do Estado à força-tarefa foi assinado nesta segunda-feira (6) pelo governador Renato Casagrande , durante evento no Palácio Anchieta, em Vitória, com a presença do superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, Eugênio Ricas . Também compareceram os prefeitos de Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.

O governador Renato Casagrande e o superintendente da Polícia Federal, Eugênio Ricas, durante assinatura do acordo Crédito: Hélio Filho/Secom

“A adesão à força-tarefa vem para fortalecer e solidificar o trabalho que estamos realizando. A integração é uma das diretrizes do nosso programa de enfrentamento ao crime. Fico feliz em reunir os cinco prefeitos da Grande Vitória. Essa união é fundamental para fecharmos o cerco contra os criminosos. É importante que cada município tenha seu cerco integrado. O Estado vai continuar investindo na área de segurança e reestruturando nossas forças”, afirmou Casagrande.

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O secretário de Estado da Segurança Pública, Alexandre Ramalho , disse que a parceria com a Polícia Federal vai qualificar as ações do programa Estado Presente, que tem como base a integração das forças estaduais no combate ao crime.

“A questão do tráfico internacional de drogas e de armas impacta muito em nossa segurança. As ferramentas da Polícia Federal podem nos ajudar no enfrentamento à criminalidade”, destacou Ramalho.

O superintendente da Polícia Federal destacou que a força-tarefa será uma aliada do programa Estado Presente no combate à criminalidade no Estado.

“Tivemos a oportunidade de conhecer um trabalho de força-tarefa nos Estados Unidos com muito sucesso. No Brasil, temos 40 mil homicídios por ano e só agora começamos a falar nisso. O programa Estado Presente tem conseguido reduções consideráveis nos índices de criminalidade desde que foi criado e tem servido de exemplo. A força-tarefa vem para agregar e ser mais uma ferramenta”, observou Ricas.

Para enaltecer a importância da força-tarefa, o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, cita como exemplo uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizada recentemente no Estado.