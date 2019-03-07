Home
>
Polícia
>
ES: 94 pedidos de medidas protetivas e 70 homens presos no carnaval

ES: 94 pedidos de medidas protetivas e 70 homens presos no carnaval

A onda de violência resultou, durante o período de folia, em dez estupros em todo o Estado. também foram registrados quatro casos de importunação sexual