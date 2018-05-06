'Era amorosa e fazia tudo pelo filho', diz primo de empresária morta

Velório de mulher atingida por barra de ferro na cabeça em Vila Velha Crédito: Bernardo Coutinho

Uma pessoa tranquila, que amava praticar esportes e que fazia tudo pelo filho. Assim era Simone Venturin, Tonani, de 44 anos, segundo um primo da empresária, que morreu após ser atingida por um vergalhão arremessado pelo morador de rua, na noite desta sexta-feira (4), na Praia da Costa, em Vila Velha.

Renato Venturin, de 32 anos, foi um dos primeiros familiares a chegar ao cemitério Parque da Paz, na Ponta da Fruta, em Vila Velha, neste sábado (5), onde o corpo de Simone está sendo velado. O primo da empresária lamentou a fatalidade e descreveu como ela era.

"Ela era uma pessoa zen, educada, amorosa e sempre muito feliz. Ela fazia tudo pelo filho. Gostava de praticar exercícios físicos, caminhar na praia e sair para festas", disse Renato.

Simone Venturini Tonani foi atingida um vergalhão Crédito: Reprodução/ Instagram

Ainda segundo o primo, Simone Venturin tinha 44 anos, era formada em contabilidade e tinha a empresa, junto do pai, há cerca de 15 anos. Ela morava com o pai, a mãe e o filho, de oito anos. A empresária era solteira. O filho, que estava junto de Simone nesta sexta-feira, quando a empresária foi atingida pelo vergalhão enquanto passava de carro pela Avenida Champagnat, em Vila Velha, fez aniversário no último domingo (29).

O enterro de Simone está marcado para acontecer às 10h30 neste domingo (6), no cemitério Parque da paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha.