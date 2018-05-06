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Ataque em Vila Velha

'Era amorosa e fazia tudo pelo filho', diz primo de empresária morta

Simone Venturini Tonani morreu nesta sexta-feira (4) ao ser atingida por um vergalhão arremessado pelo morador de rua Felipe Rodriges Gonçalves, em Vila Velha

Publicado em 05 de Maio de 2018 às 21:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2018 às 21:52
Velório de mulher atingida por barra de ferro na cabeça em Vila Velha Crédito: Bernardo Coutinho
Uma pessoa tranquila, que amava praticar esportes e que fazia tudo pelo filho. Assim era Simone Venturin, Tonani, de 44 anos, segundo um primo da empresária, que morreu após ser atingida por um vergalhão arremessado pelo morador de rua, na noite desta sexta-feira (4), na Praia da Costa, em Vila Velha. 
Renato Venturin, de 32 anos, foi um dos primeiros familiares a chegar ao cemitério Parque da Paz, na Ponta da Fruta, em Vila Velha, neste sábado (5), onde o corpo de Simone está sendo velado. O primo da empresária lamentou a fatalidade e descreveu como ela era.
"Ela era uma pessoa zen, educada, amorosa e sempre muito feliz. Ela fazia tudo pelo filho. Gostava de praticar exercícios físicos, caminhar na praia e sair para festas", disse Renato.
Simone Venturini Tonani foi atingida um vergalhão Crédito: Reprodução/ Instagram
Ainda segundo o primo, Simone Venturin tinha 44 anos, era formada em contabilidade e tinha a empresa, junto do pai, há cerca de 15 anos. Ela morava com o pai, a mãe e o filho, de oito anos. A empresária era solteira. O filho, que estava junto de Simone nesta sexta-feira, quando a empresária foi atingida pelo vergalhão enquanto passava de carro pela Avenida Champagnat, em Vila Velha, fez aniversário no último domingo (29).
O enterro de Simone está marcado para acontecer às 10h30 neste domingo (6), no cemitério Parque da paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha. 
***Com informações de Natália Devens

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