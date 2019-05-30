Home
>
Polícia
>
Equipe de TV é ameaçada de morte durante transmissão ao vivo em Vitória

Equipe de TV é ameaçada de morte durante transmissão ao vivo em Vitória

Repórter e cinegrafista foram ameaçados de morte no bairro Santos Dumont; apesar do susto, os dois estão bem fisicamente e prestaram queixa na Delegacia Regional