Engenheiro baleado em assalto a condomínio na Serra passa bem

Assalto aconteceu dentro de um casa localizada em um condomínio de luxo na Serra Crédito: Divulgação

O engenheiro baleado durante assalto a uma casa dentro do condomínio de luxo Alphaville Jacuhy, localizado às margens da Rodovia do Contorno, na Serra, passa bem. A afirmação é de um familiar que acompanha o quadro de saúde do engenheiro. Ele passou por uma cirurgia e segue internado em um hospital particular da Serra.

O CRIME

O assalto ocorreu na madrugada desta quinta-feira (26), por volta das 2h30. Um dos bandidos morreu baleado. O dono da residência, o engenheiro, foi atingido por um disparo no testículo.

Os assaltantes, utilizando um equipamento para arrombar, entraram pela janela da casa, que dá para os fundos da Rodovia do Contorno, próximo a uma área com matagal. Dentro da residência, os criminosos, que usavam touca ninja, renderam os moradores, o engenheiro, 43 anos, e uma policial civil, 33 anos, que foram acordados pelos bandidos dentro do quarto, exigindo dinheiro.

Um dos bandidos, que estava com um revólver calibre 38, levou o engenheiro para o corredor. O outro assaltante, que portava uma faca, fez a mulher refém dentro do quarto.

Os criminosos não sabiam que a mulher era policial civil. Segundo informações da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ela fingiu que ia pegar joias no closet e voltou com uma pistola. A policial atirou no assaltante e o matou com sete tiros (2 no pé, 2 na dorsal, 2 na barriga e 1 na coxa) dentro do quarto do casal.

Enquanto isso, o outro criminoso que estava no corredor fazendo o engenheiro refém, ouviu os disparos e atirou no homem. Mesmo ferido, o engenheiro entrou em luta corporal com o criminoso, mas o assaltante conseguiu fugir.

O casal estava em casa com as duas filhas pequenas, mas as crianças escaparam ilesas.

CONDOMÍNIO EMITE NOTA

Sobre a lamentável ocorrência a uma residência no condomínio Alphaville Jacuhy, nesta madrugada de quinta-feira (26), esclarecemos que os criminosos tiveram o acesso ao anterior da casa por uma área de ampla vegetação na área externa do Residencial, na qual fizeram o rompimento das barreiras físicas existentes como contenção da segurança.

Imediatamente após a ocorrência a nossa equipe de Segurança deu o apoio necessário à família e tomou as medidas cabíveis, acionando os órgãos de segurança pública.

O investimento em segurança é uma das principais ações da Associação Alphaville Jacuhy, que nos últimos anos não registrou nenhum episódio envolvendo os moradores e demais associados. A segurança do condomínio é composta por sistema de cerca elétrica, alarme perimetral e central de videomonitoramento com funcionamento 24 horas, além de vigilância patrimonial com sistema de ronda motorizada na área interna dos quatro Residenciais.

A Polícia Civil está trabalhando no caso e a Associação Alphaville Jacuhy não vai se manifestar para não atrapalhar as investigações.