Enfermeiro que vendia produtos furtados é preso em Pinheiros

Alan Alves Ferreira é enfermeiro, mas revendia produtos originários de furtos Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um enfermeiro que integrava uma quadrilha especializada em cometer furtos em fazendas da região Norte do Espírito Santo foi preso pela equipe da Delegacia de Polícia de Pinheiros. Alan Alves Ferreira, de 32 anos, foi detido no bairro Canário, em Pinheiros, na última segunda-feira (20).

O suspeito era responsável por revender os materiais furtados nas propriedades rurais, de acordo com o delegado Douglas Trevizani. Ele é enfermeiro e, por isso, era muito conhecido e tinha uma boa reputação na cidade. Quem comprava as mercadorias não desconfiava que elas eram de origem ilegal. Ele era uma pessoa acima de qualquer suspeita, ninguém desconfiava do seu envolvimento em atividades ilícitas, afirmou.

Trevizani ainda explicou que a quadrilha agia na região desde o ano passado e os crimes eram cometidos em Pinheiros e Boa Esperança. Eles chegaram a roubar bombas de irrigação, televisões, joias, celulares, motos e animais, por exemplo. Nós já conseguimos prender quatro membros desse grupo, disse o delegado.

O delegado ressaltou que as investigações continuam para identificar mais pessoas que possam estar envolvidas no esquema criminoso. Após detido e levado para a Delegacia de Pinheiros para prestar depoimento, Alan foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus.