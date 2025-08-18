Home
Enfermeiro escapa de ser baleado em Vila Velha; tiro atinge alça de mochila

Jovem de 26 anos seguia para o trabalho quando foi surpreendido por assaltantes em uma moto; criminosos levaram a carteira e o celular da vítima

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 09:01

Um enfermeiro de 26 anos escapou por pouco de ser baleado durante um assalto no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, na tarde do último sábado (16). Conforme o boletim de ocorrência registrado pelo jovem, ele seguia para o trabalho quando foi surpreendido por dois criminosos armados em uma moto. A vítima recebeu ordens para entregar seus pertences, entre eles a carteira e a mochila.

O jovem chegou a ser agredido com socos no rosto. Quando os assaltantes estavam fugindo, um dos criminosos efetuou um disparo, que atingiu apenas a alça da mochila do enfermeiro. Apesar do susto, ele não se feriu.

A vítima contou que a dupla fugiu levando sua carteira e seu celular. A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas, mas nenhum suspeito foi localizado. A Polícia Civil foi procurada por A Gazeta para informar sobre a investigação do caso, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

