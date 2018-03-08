Enfermeira é sequestrada com a mãe e o filho na porta de casa na Serra

A enfermeira, a mãe e o filho foram sequestrados na porta de casa na Serra Crédito: Samy Ferreira/ TV Gazeta

Uma enfermeira, 36 anos, passou por momentos de desespero ao ser sequestrada junto com a mãe e o filho, na porta de casa, em Hélio Ferraz, na Serra, na noite desta quarta-feira (07). Ela foi obrigada a dirigir por cerca de meia hora até ser abandonada junto com a família. Os bandidos levaram o carro dela, um Fiat Grand Siena, que ainda não foi localizado.

O fato aconteceu por volta das 19 horas, quando a família se preparava para ir a uma festa de aniversário, no bairro Barcelona. A mãe da enfermeira, uma aposentada de 68 anos, contou que entrou no veículo e sentou-se no banco do passageiro enquanto a enfermeira colocava o filho, de três anos, na cadeirinha no banco traseiro.

Quando a enfermeira entrou no carro e preparava-se para sair, dois homens invadiram o veículo. Um deles passou por cima do meu neto. Não deixaram nem tirar ele da cadeirinha e já foram sentando no banco de trás, relata a aposentada.

A aposentada disse, ainda, que tentou sair do veículo, mas foi impedida pelos criminosos. A filha dela também tentou argumentar com os bandidos e pediu para tirar o filho e a mãe do carro, porém, um dos ladrões respondeu que não e mandou ela sair do local. A mulher foi obrigada a pegar a Avenida Norte Sul e seguir para Laranjeiras.

Quando vi que não iam deixar a gente sair, virei para trás e, graças a Deus, consegui tirar meu neto da cadeira e colocá-lo no meu colo, falou a aposentada.

DESESPERO

Uma vizinha viu a cena e achou estranho ver os dois homens entrando no carro da família. Assim que as vítimas deixaram o local, ela foi até a casa delas e avisou ao marido da enfermeira o que havia acontecido. Ele então, ligou para o celular da esposa.

Como o aparelho de celular dela estava embaixo do banco do motorista, a enfermeira ficou com medo os bandidos ouvirem o toque e passou a cantar, na tentativa de despistar a dupla.

De acordo com a idosa, durante todo o trajeto, ela, a filha e o neto foram ameaçados pelos assaltantes. Minha filha pediu calma e falou que havia tirado carteira a pouco tempo. Eles disseram para ela não ficar nervosa, pois a história poderia não terminar bem.

CHORO

Assustado, o filho da enfermeira começou a chorar e pedir pelo pai. Irritado, um dos criminosos mandou a aposentada calar o neto, pois o choro dele poderia chamar muito a atenção, conta ela.

Quando chegaram no bairro Cidade Pomar, a dupla ordenou para a enfermeira pegar uma rua de estrada de chão e logo depois mandaram ela parar o carro e fizeram as vítimas descerem, fugindo em seguida.