Encapuzados invadem casa e matam homem a tiros em Governador Lindemberg

Crime aconteceu na madrugada de sexta-feira (8); Esposa e filhos da vítima se esconderam em um quarto para esperar suspeitos saírem do local

Carol Leal

Repórter / [email protected]

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 15:38

Um homem de 37 anos foi morto a tiros dentro de casa em Novo Brasil, na cidade de Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (8). Quando a Polícia Militar chegou, a esposa da vítima contou que dois homens encapuzados invadiram a casa da família e um deles atirou no marido dela. A mulher se escondeu com os filhos até que os suspeitos fossem embora. A vítima morreu no local. 

Segundo a Polícia Civil, o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Governador Lindenberg. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. O corpo será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal em Colatina. Informações podem ser compartilhadas de forma anônima ligando para o Disque-Denúncia 181.

