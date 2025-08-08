Encapuzados invadem casa e matam homem a tiros em Governador Lindemberg

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 15:38
Um homem de 37 anos foi morto a tiros dentro de casa em Novo Brasil, na cidade de Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (8). Quando a Polícia Militar chegou, a esposa da vítima contou que dois homens encapuzados invadiram a casa da família e um deles atirou no marido dela. A mulher se escondeu com os filhos até que os suspeitos fossem embora. A vítima morreu no local.
Segundo a Polícia Civil, o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Governador Lindenberg. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. O corpo será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal em Colatina. Informações podem ser compartilhadas de forma anônima ligando para o Disque-Denúncia 181.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o