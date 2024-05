Empresas receberam R$ 6,2 milhões após desvio de recursos da saúde no ES

Objetivo da Operação Manuscrito, deflagrada nesta quinta (23), foi desarticular esquema de desvio de recursos públicos envolvendo hospital público na Grande Vitória

A Controladoria Geral da União (CGU) apurou que as empresas alvo da Operação Manuscrito, que investiga corrupção e favorecimento ilegal em licitações em um hospital da Grande Vitória, receberam R$ 6,2 milhões entre 2020 e 2022, sendo R$ 3,4 milhões de recursos federais que deveriam ser destinados ao custeio de ações e serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) .

O objetivo das investigações é desarticular um esquema de desvio de recursos públicos e recolher provas para subsidiar e aprofundar as investigações em curso relativas a compras de materiais hospitalares. Na manhã desta quinta-feira (23), agentes da Polícia Federal e da CGU estiveram no Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HEINSG), no bairro Santa Lúcia, em Vitória.