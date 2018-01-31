Empresário marca encontro no Tinder e é esfaqueado em casa

Roberto Del Cima, de 69 anos, foi esfaqueado em casa Crédito: Reprodução | Rede Social

O empresário Roberto Del Cima, 69 anos, foi esfaqueado diversas vezes, dentro de casa, no Condomínio Santa Mônica Jardins, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na noite desta terça-feira. Ele está internado no Hospital Barra D'Or, no mesmo bairro. Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde.

A principal suspeita do crime é uma mulher, que foi identificada como Vivian, de 22 anos, que o empresário conheceu por meio do aplicativo Tinder e que se encontrou com a vítima na residência dele. A jovem publicou fotos sensuais no aplicativo de relacionamento.

De acordo com a Polícia Civil, ela teria chegado à casa de Roberto com um homem escondido dentro do porta-mala do veículo. O suspeito, que está sendo investigado pela polícia, teria auxiliado no crime.

Em depoimento na 16ª DP (Barra da Tijuca), a empregada doméstica de Roberto contou que a suspeita chegou por volta das 22h e jantou com a vítima. Depois, ambos seguiram para o quarto dele. Por volta de 1h30, ela afirmou ter ouvido o patrão gritar por socorro e dizer que estava sendo esfaqueado pela mulher.

A funcionária disse ainda que saiu do próprio quarto ao ver um homem andando pela escada que dá acesso ao cômodo onde ela estava. A doméstica contou que fugiu pelo telhado da residência, andou por cima do muro da casa e correu até a portaria do prédio para pedir ajuda.

Enquanto isso, de acordo com a Polícia Civil, os suspeitos deixavam o local em um veículo Jeep Renegade branco. A dupla está sendo procurada pela polícia.

O quarto onde o crime aconteceu ficou completamente revirado e repleto de sangue. As marcas estão também no closet do cômodo e no banheiro. Há manchas também na banheira de hidromassagem. A Polícia Civil informou que já solicitou imagens de câmeras de segurança do local e que investiga se a vítima foi dopada.