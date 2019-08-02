Viana

Empresário e primo são sequestrados ao negociar compra de gado no ES

O empresário, de 47 anos, fez a negociação por meio de uma rede social. Ele acabou levando um tiro na perna quando estava na caminhonete com os criminosos

Publicado em 2 de agosto de 2019 às 15:07 - Atualizado há 6 anos

Um empresário de 47 anos foi sequestrado junto com o primo enquanto eles faziam uma negociação de compra de gado, na tarde desta quinta-feira (01), em Viana. De acordo a polícia, o empresário faz parte de um grupo no Facebook e foi na rede social que ele conheceu um fazendeiro que desejava vender os animais.

À polícia, o empresário, que mora em Vila Velha, contou que depois de muitas conversas e negociações combinou com o dono do gado de ver o estado dos bois e o encontro foi marcado em Viana. Chegando no local de encontro, a vítima, que estava na companhia do primo, entrou em contato com o fazendeiro.

O homem que venderia o gado disse que estava ocupado e que mandaria os funcionários dele, momento em que dois bandidos chegaram se apresentando como funcionários. Ainda segundo a polícia, os criminosos estavam bem vestidos, tinham sotaque mineiro e dialogavam muito bem.

Empresário e primo são sequestrados ao negociar compra de gado no ES

O relato do empresário para polícia é de que os colaboradores do fazendeiro o levariam para ver os animais quando, no caminho, os criminosos mandaram o homem entrar em uma rua deserta. Foi neste momento que o empresário pediu para parar o carro. Um dos bandidos chegou a questionar o empresário, que respondeu que precisava urinar.

Gado foi negociado pela rede social Crédito: Reprodução

Os criminosos ficaram impacientes chamando para seguir com a viagem. A vítima chegou a falar com os bandidos que só iria sair do local quando o chefe deles chegasse. Foi aí que eles anunciaram o assalto e colocaram o empresário e o primo no banco de trás e assumiram a direção da caminhonete, um Toyota Hilux.

Metros à frente na estrada de chão onde a vítima estava com o bandidos, um terceiro criminoso entrou na caminhonete, desta vez, com uma metralhadora, de acordo com o empresário.

Esse criminoso acabou atirando acidentalmente e acertou a perna esquerda da vítima, que começou a gritar. Os criminosos chegaram a ligar para o suposto fazendeiro da negociação e avisaram sobre o ferimento. A ordem do patrão deles era levar a vítima para um lugar onde eles cuidariam do ferimento.

ADOLESCENTES ACIONAM PM

Foi um grupo de adolescentes, que ouviu o tiro e percebeu a movimentação estranha na caminhonete, que acionaram a Polícia Militar, que foi ao local.

Chegando na zona rural de Viana onde a vítima estava, a polícia identificou a caminhonete. Percebendo a presença dos militares, os três criminosos fugiram, abandonando o veículo e as vítimas.

BANDIDO CONFUNDE PM COM AMIGO

A polícia destacou ainda que, no momento de fugir, um dos bandidos esqueceu o celular no carro. O telefone tocou e um policial atendeu. Do outro lado da linha o suspeito não percebeu que se tratava de um policial e contou onde estava esperando pelos colegas.

Tendo a informação da localização, foi em uma pracinha, também em Viana, que a polícia localizou o suspeito que foi detido.

Os outros três suspeitos conseguiram fugir. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Cobilândia.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta