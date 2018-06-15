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Pássaros e tartarugas

Em São Paulo, PF apreende animais em operação contra tráfico animal

Operação ocorreu em São Paulo e Presidente Prudente

Publicado em 15 de Junho de 2018 às 19:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2018 às 19:31
Polícia Federal Crédito: Reprodução | Sindicato dos Delegados da Polícia Federal
A Polícia Federal em São Paulo apreendeu hoje (15) 20 pássaros e duas tartarugas, além de diversas anilhas de identificação para aves com suspeitas de adulteração ou falsificação. A Operação Horizonte tem como objetivo o combate ao tráfico de animais silvestres.
As anilhas são expedidas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e possuem números únicos de identificação dos animais. Durante a operação, a PF encontrou anilhas adulteradas ou falsificadas.
Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de São Paulo e Presidente Prudente. Os mandados ocorreram em criadores amadores suspeitos de comercializar aves, o que é proibido pela legislação. Alguns criadores sequer tinham autorização do Ibama. Os animais apreendidos foram encaminhados para o Parque Ecológico do Tietê, mas está sendo analisada a possibilidade deles serem reintroduzidos na natureza.
Os investigados poderão responder pelos crimes de manutenção de animais silvestres em cativeiro sem licença ou autorização e falsificação de selo ou sinal público.

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