Em São Paulo, PF apreende animais em operação contra tráfico animal

Polícia Federal Crédito: Reprodução | Sindicato dos Delegados da Polícia Federal

A Polícia Federal em São Paulo apreendeu hoje (15) 20 pássaros e duas tartarugas, além de diversas anilhas de identificação para aves com suspeitas de adulteração ou falsificação. A Operação Horizonte tem como objetivo o combate ao tráfico de animais silvestres.

As anilhas são expedidas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e possuem números únicos de identificação dos animais. Durante a operação, a PF encontrou anilhas adulteradas ou falsificadas.

Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de São Paulo e Presidente Prudente. Os mandados ocorreram em criadores amadores suspeitos de comercializar aves, o que é proibido pela legislação. Alguns criadores sequer tinham autorização do Ibama. Os animais apreendidos foram encaminhados para o Parque Ecológico do Tietê, mas está sendo analisada a possibilidade deles serem reintroduzidos na natureza.